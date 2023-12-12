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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Vietnam'a gitti. Ziyaret kapsamında Çin-Vietnam ilişkileri ele alınacak ve stratejik işbirliği derinleştirilecek.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam\'a resmi ziyaret gerçekleştirdi
12.12.2023 - 09:41,
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HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Salı günü Vietnam'a gitti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, iki günlük ziyaret kapsamında tarafların Çin-Vietnam ilişkilerini geliştirmeyi ele alacağını ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirip pekiştireceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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