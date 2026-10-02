Çin'de 1 Ekim'de demiryolunda 25,204 milyon yolculukla günlük rekor kırıldı - Son Dakika
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Çin'de 1 Ekim'de demiryolunda 25,204 milyon yolculukla günlük rekor kırıldı

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Çin\'de 1 Ekim\'de demiryolunda 25,204 milyon yolculukla günlük rekor kırıldı
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Çin'de Ulusal Gün tatilinin ilk günü olan 1 Ekim'de demiryolunda 25,204 milyon yolculukla günlük rekor kırıldı. 2 Ekim için 20,39 milyon yolculuk beklenirken yoğun talep üzerine 1.462 ek tren seferi planlandı, tatil döneminde toplam 284 milyon yolculuk öngörülüyor.

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'de bir haftalık Ulusal Gün tatilinin ilk günü olan 1 Ekim'de 25,204 milyon demiryolu seyahati gerçekleştirilerek, günlük yolculuk sayısında rekor kırıldı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de demiryolu ağında 20,39 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yoğun talebi karşılamak üzere 1.462 ek tren seferi planlandı.

Ön bilet satış verilerine göre, cuma günü en fazla sayıda treninin kalkış yaptığı kentler arasında Beijing, Guangzhou, Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Hangzhou, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou ve Nanjing yer aldı. Varış noktalarında ise en çok Beijing, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Shanghai, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Nanjing ve Changsha tercih edildi.

Xi'an-Chengdu gidiş-dönüş seferleri ile Beijing'den Shenyang, Zhengzhou ve Qingdao'ya uzanan güzergahlar en yoğun hatlar arasında bulunuyor.

23 Eylül-8 Ekim tarihlerini kapsayan Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili döneminde demiryolu ağında yaklaşık 284 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de 1 Ekim'de demiryolunda 25,204 milyon yolculukla günlük rekor kırıldı - Son Dakika
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