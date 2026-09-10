Çin'de 129 ülkenin katıldığı yatırım ve ticaret fuarı Xiamen'de başladı - Son Dakika
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Çin'de 129 ülkenin katıldığı yatırım ve ticaret fuarı Xiamen'de başladı

Çin\'de 129 ülkenin katıldığı yatırım ve ticaret fuarı Xiamen\'de başladı
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26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı salı günü Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı. Etkinliğe 129 ülke ve bölgeden 1.200'ü aşkın devlet kurumu ve iş dünyası heyeti ile 30 uluslararası kuruluş kayıt yaptırdı.

XİAMEN, 10 Eylül (Xinhua) -- 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı salı günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı. Bu yılki etkinliğe 129 ülke ve bölgeden 1.200'ü aşkın devlet kurumu ve iş dünyası heyetinin yanı sıra 30 uluslararası kuruluş kayıt yaptırdı.

Etkinlikte yapay zeka, alçak irtifa ekonomisi, yeni enerji depolama ve yeşil enerji gibi ileri teknoloji alanlarındaki teknolojik başarılar sergileniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Xiamen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 129 ülkenin katıldığı yatırım ve ticaret fuarı Xiamen'de başladı - Son Dakika

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