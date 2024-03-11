Çin'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu sona erdi

Karadeniz Mahallesinde İftar Saatleri Eşitlendi

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturan kapı komşuları, iftarlarını 2 dakika farkla açıyordu. İlçe müftülerinin görüşmesi sonucunda ise ezan saatleri eşitlendi. Bölgede bulunan iki camiden artık aynı anda ezan sesleri yükseliyor. Mahalleliler, aradaki zaman farkının ortadan kalktığını belirtti. İftar programları ise her iki mahalledeki camilerin alanında düzenlenecek.