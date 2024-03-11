BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumunun kapanış toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 11 Mart 2024. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'de 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu sona erdi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 245 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bursa'da vatandaşlar, Ramazan pidesi almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Pide kuyruğu, ezan okunmasına rağmen devam etti.
Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçıyla ilgili yapılan algıyı kabul etmediğini belirterek, oyuncularını tebrik etti. Üzülmez, takımının emeklerinin görmezden gelindiğini ve kazandığını söyledi.
Kastamonu'da KUZKA'nın desteğiyle yapılan süt toplama merkezi ile üretici gelirlerinin artması hedefleniyor. Proje sayesinde süt üreticilerinin pazarlama sorunları çözülecek, süt kalitesi korunacak ve üretici gelirleri yüzde 50 artacak. Ayrıca tesiste istihdam imkanı da sağlanacak.
Edirne'de intihar olaylarına basında doğru şekilde yer verilmesi amacıyla medya çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, intihar haberlerinin medyada romantikleştirme ve detaylarıyla verme eğiliminden kaçınılması gerektiğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise basın mensuplarının intihar haberlerine hassasiyetle yaklaştığını ifade etti.
Elazığ'da Ramazan ayının ilk günü nöbet tutan sağlık çalışanları, oruçlarını istasyonda açtı. 112 Acil Servis çalışanları, ekip arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları yemekleri paylaşarak iftarlarını gerçekleştirdi.
Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturan kapı komşuları, iftarlarını 2 dakika farkla açıyordu. İlçe müftülerinin görüşmesi sonucunda ise ezan saatleri eşitlendi. Bölgede bulunan iki camiden artık aynı anda ezan sesleri yükseliyor. Mahalleliler, aradaki zaman farkının ortadan kalktığını belirtti. İftar programları ise her iki mahalledeki camilerin alanında düzenlenecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?