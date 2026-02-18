Çin'de 2026 Bahar Bayramı Hasılatı 1 Milyar Yuanı Geçti - Son Dakika
Çin'de 2026 Bahar Bayramı Hasılatı 1 Milyar Yuanı Geçti

Çin'de 2026 Bahar Bayramı Hasılatı 1 Milyar Yuanı Geçti
18.02.2026 19:26
Çin, 2026 Bahar Bayramı'nın ilk üç günü gişe hasılatında 1 milyar yuanı aştı.

Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın ilk üç günündeki gişe hasılatı ön satışlarla birlikte 1 milyar yuanı (yaklaşık 144 milyon ABD doları) aştı.

Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın ilk üç günündeki gişe hasılatı ön satışlarla birlikte 1 milyar yuanı (yaklaşık 144 milyon ABD doları) aştı.

Pazar günü başlayan dokuz günlük bayram tatili sırasında, dünyanın en büyük ikinci film pazarı olan Çin'de sektör açısından en hareketli dönemlerden biri yaşanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

