Çin'de 5G İstasyonları 4,1 Milyonu Aştı

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BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, ülkedeki 5G baz istasyonlarının sayısının 4,1 milyonu aştığını açıkladı.

Bakanlık cuma günü yaptığı açıklamada, halihazırda 5G teknolojilerinin ulusal ekonominin 80 büyük sektöründe uygulandığını ve 5G ağının daha geniş kırsal alanı kapsadığını belirtti.

Açıklamada, 5G teknolojilerinin büyük ölçekli uygulamalarını teşvik etmek, teknolojik araştırma ve geliştirmeyi artırmak ve standart formülasyonunu güçlendirmek için harekete geçileceği belirtildi.

Güçlü bir 5G ekosistemi oluşturmak amacıyla, telekom sağlayıcıları, uygulama geliştiricileri ve sanayi zincirindeki şirketler arasında işbirliğini teşvik etmek için çalışmalar yapılacak.

Bu çalışmalar doğrultusunda, geçtiğimiz ay yayımlanan eylem planına göre, 2027 yılı sonuna kadar yüzde 85'in üzerinde bir 5G kullanıcı yaygınlık oranına ulaşılması hedefleniyor.