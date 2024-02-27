Çin'de akıllı bağlantılı araçlara yönelik yol projesi hizmete açıldı - Son Dakika
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Çin'de akıllı bağlantılı araçlara yönelik yol projesi hizmete açıldı

Çin\'de akıllı bağlantılı araçlara yönelik yol projesi hizmete açıldı

Çin'in Tianjin Belediyesi'nin Baodi bölgesinde, akıllı bağlantılı araçlara yönelik bir yol projesi hizmete açıldı. 11,3 kilometre uzunluğundaki yol, Baodi yüksek hızlı tren istasyonu ile Beijing-Tianjin Zhongguancun Teknoloji Kenti'ni birbirine bağlıyor. Yol, akıllı bağlantılı araçlar için eşgüdümlü algılama, planlama ve karar alma imkanı sunan bir bulut kontrol sistemi ve araçlar için gerçek zamanlı izleme sistemiyle donatıldı. Proje, teknoloji kentinde ve hat üzerinde yaşayanlara etkin, güvenli ve rahat toplu taşıma hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.

27.02.2024 12:02
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TİANJİN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Baodi bölgesinde akıllı bağlantılı araçlara yönelik bir yol Pazartesi günü gösterim projesi olarak hizmete açıldı. Yol, kentte bu türdeki ilk girişim olma özelliğini taşıyor.

11,3 kilometre uzunluğundaki yol, Baodi yüksek hızlı tren istasyonu ile Beijing-Tianjin Zhongguancun Teknoloji Kenti'ni birbirine bağlıyor. Beş durağın yer aldığı yolda saatte 70 kilometre hızla yol alan bir akıllı otobüs, yolculuğu sadece 18 dakikada tamamlıyor.

Yol, akıllı bağlantılı araçlar için eşgüdümlü algılama, planlama ve karar alma imkanı sunan bir bulut kontrol sistemi ve araçlar için gerçek zamanlı izleme sistemiyle donatıldı.

Toplu taşıma araçlarına öncelik veren ve otobüs yolculuğunun süresini büyük oranda kısaltan bir akıllı trafik ışığı kontrol sistemi, yol üzerindeki 19 kavşağın tamamına yerleştirildi.

Baodi bölgesi Parti sekreteri Mao Jinsong, projenin hem teknoloji kentinde hem de hat üzerinde yaşayanlar için etkin, güvenli ve rahat toplu taşıma hizmetleri sunduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin, Ulaşım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de akıllı bağlantılı araçlara yönelik yol projesi hizmete açıldı - Son Dakika

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