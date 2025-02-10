Çin'de Akıllı Robot Sektörü Büyüyor - Son Dakika
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Çin'de Akıllı Robot Sektörü Büyüyor

Çin\'de Akıllı Robot Sektörü Büyüyor

Çin'de akıllı robot işletmeleri 2024'te 451.700'e ulaştı, sermaye 6,44 trilyon yuana yükseldi.

10.02.2025 12:42
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BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'de akıllı robot sektöründeki işletmelerin sayısı 2024 sonu itibarıyla 451.700'e ulaştı. Sektörün toplam kayıtlı sermayesi ise 6,44 trilyon yuana (yaklaşık 880 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi verilerine göre, akıllı robot sektöründeki işletmelerin sayısı 2023 yılı sonuna kıyasla yüzde 19,39 artarak, sektördeki gelişimin istikrarlı bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösterdi.

İdare'nin açıklamasına göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 80'i bilimsel araştırma ve teknik hizmetler, bilgi iletimi, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri ile toptan ve perakende sektörlerinde yoğunlaşmış durumda. Bu üç sektör, endüstrinin büyümesinde önemli bir rol oynuyor.

Ülkenin doğu bölgesi, coğrafi avantajları, güçlü Ar-Ge kapasitesi ve gelişmiş endüstriyel ekosistemi sayesinde, Çin'deki akıllı robot şirketlerinin yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapıyor.

Çin'in merkezi bölgelerindeki şirketler toplamın yüzde 15,33'ünü, kuzeybatı bölgelerindekiler ise yüzde 14,97'sini oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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