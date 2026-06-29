Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların hastanede tedavi edildiği, patlamanın kesin sebebinin araştırıldığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Apartman Patlaması: 3 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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