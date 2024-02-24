Çin'de Apartman Yangını: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Apartman Yangını: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin\'de Apartman Yangını: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Ciangsu eyaletinin merkezi Nancing şehrinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Yangında 44 kişi yaralandı ve bir kişinin durumu kritik. Yangının, apartmanın zemin katında park edilen elektrikli bisikletlerin bulunduğu bölümde başladığı belirlendi. Çin'de son dönemde meydana gelen ölümlü yangın vakalarının ardından merkezi hükümet, yerel yönetimlere güvenlik tedbirlerini artırma çağrısı yapmıştı.

24.02.2024 09:17
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Çin'in Ciangsu eyaletinin merkezi Nancing şehrinde apartmanda çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Yuhuatay merkez ilçesindeki çok katlı konut kompleksinde dün sabah yangın çıktı.

Yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yer alan videolarda, alt kattan çıkan alevlerin binanın cephesini sararak üst katlara yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekipleri 25 araçla yangına müdahale ederken, söndürme ve kurtarma çalışmaları 8 saate yakın sürdü.

Olayla ilgili soruşturmada, ilk belirlemelere göre yangının, apartmanın zemin katında elektrikli bisikletlerin park edildiği bölümde başladığı belirlendi.

Çin'de bu yılın başında meydana gelen ölümlü yangın vakalarının ardından merkezi hükümet, yerel yönetimlerden güvenlik tedbirlerini artırmalarını istemişti.

Hınan eyaletinde 20 Ocak'ta kır yatılı ilköğretim okulundaki yangında 13 öğrenci, 24 Ocak'ta Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Şinyü şehrinde apartmanda çıkan yangında ise 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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