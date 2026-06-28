Çin'de Aşırı Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Çin'de Aşırı Yağış Uyarısı

28.06.2026 21:29
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Çin, gelecek hafta aşırı yağış ve sel riskine karşı tedbirleri artırma çağrısında bulundu.

Çin'de gelecek hafta ülkenin güney bölgelerini etkileyecek mevsimsel yağışların yol açabileceği sellere karşı tedbirlerin artırılması uyarısı yapıldı.

Çin Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Yangzı Nehri'nin güneyindeki bölgeler, güneybatı Çin'in güney kesimleri, güney Çin'in kuzeybatı kesimleri ve Çin'in iç kesimindeki Hubey eyaletinin güneyinde aşırı yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak Yangzı Nehri ve İnci Nehri deltaları, Ciangsu ile Cıciang eyaletleri arasındaki Tayhu Gölü'nün çevresi ve doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde akarsu seviyelerinde belirgin artış beklendiği kaydedilerek, yerel birimler ve otoritelerin sel riskini yakından izlemeleri, tahmin ve erken uyarı çabalarına hız vermeleri istendi.

Küçük ve orta boy nehirlerdeki olası taşkınların yanı sıra dağ akıntılarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, su kanallarının, rezervuarların ve nehir setlerinin durumunun yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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