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Çin'de Bahar Bayramı kutlamaları Sanjiang'da yapıldı - Son Dakika
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Çin'de Bahar Bayramı kutlamaları Sanjiang'da yapıldı

Çin\'de Bahar Bayramı kutlamaları Sanjiang\'da yapıldı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou şehrinde yer alan Sanjiang Dong Özerk İlçesi'ndeki manzara alanında düzenlenen 'köy gösterisi' sırasında dans eden insanlar, 3 Şubat 2024. Guangxi'nin çeşitli bölgelerinden gelen 22 gösteri ekibinden oluşan 1.200'den fazla kişi yaklaşan Bahar Bayramı'nı kutlamak üzere 'köy gösterisine' katıldı. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

04.02.2024 15:20
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SANJİANG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou şehrinde yer alan Sanjiang Dong Özerk İlçesi'ndeki manzara alanında düzenlenen "köy gösterisi" sırasında dans eden insanlar, 3 Şubat 2024.

Guangxi'nin çeşitli bölgelerinden gelen 22 gösteri ekibinden oluşan 1.200'den fazla kişi yaklaşan Bahar Bayramı'nı kutlamak üzere "köy gösterisine" katıldı. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Bahar Bayramı kutlamaları Sanjiang'da yapıldı - Son Dakika
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