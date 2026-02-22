Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğu - Son Dakika
Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğu

22.02.2026 12:25
Çin'de Bahar Bayramı süresince 258 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi, ek trenler planlandı.

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 40 gün süren Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu yarı dönemini geride bırakırken, ülkenin demiryollarında şu ana kadar 258 milyon yolcu seyahati gerçekleşti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, bayramın 20. gününe denk gelen 21 Şubat'ta yaklaşık 17,19 milyon yolcu seyahati bildirdi.

Şirket yolcu sayısının pazar günü de yüksek seyredeceğini ve tahmini 17,93 milyon yolcu seyahati gerçekleştirileceğini duyurdu. Artan talebi karşılamak amacıyla toplam 2.203 ek yolcu treni planlandı.

Ana güzergahlarda taşıma kapasitesini artıran demiryolu yetkilileri, istasyon ve trenlerde hizmetleri geliştirdi ve seyahat deneyimini iyileştirmek için ek önlemler aldı.

Çin Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Bayramı, bu yıl 17 Şubat'a denk geldi. Çincede "chunyun" olarak da bilinen ve dünyanın en büyük insan göçü olarak nitelendirilen seyahat yoğunluğu, bu yıl 2 Şubat'tan 13 Mart'a kadar sürecek 40 günlük dönemi kapsıyor.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

