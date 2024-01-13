Çin\'de Bahar Festivali için tren biletleri satışa çıktı

NANJİNG, 13 Ocak 2024 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde bulunan Nanjing Tren İstasyonu'nun bilet satış bölümünden bilet alan yolcular, 12 Ocak 2024.

Ülkedeki demiryolu operatörüne göre, yaklaşan Bahar Festivali için tren biletleri Cuma günü satışa çıktı.

İnsanların genellikle aile buluşmaları için evlerine döndükleri ve ulaşım talebinin yüksek olduğu seyahat furyası, 26 Ocak'tan itibaren 40 gün boyunca devam edecek. (Fotoğraf: Shi Jun/Xinhua)