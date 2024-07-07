Çin'de Baraj Sızıntısı Nedeniyle 1.000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

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CHANGSHA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Pingjiang ilçesinde bulunan Jiufeng rezervuarındaki bir barajda meydana gelen sızıntı nedeniyle 1.000'den fazla bölge sakini tahliye edildi.

Yerel yetkililerden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre ön incelemelerde sızıntının artması halinde nehrin aşağı kesimlerindeki yaklaşık 21.000 kişinin etkilenebileceği ortaya çıktı.

Barajın yakınında yaşayan bölge sakinlerinin tahliyesi ve rezervuarın suyunun pompalarla boşaltılması gibi çalışmalar sürüyor.

Şu ana kadar rezervuardaki su seviyesi 125 metreye düşmüş ve sızıntı etkin şekilde kontrol altına alınmış durumda. Sahadaki uzmanlar, an itibarıyla bölge sakinlerinin büyük ölçekli tahliyesi için bir hazırlık yapılmadığını söyledi.

16 Haziran'dan beri bu yılın en şiddetli sağanaklarının yaşandığı Hunan eyaletinin bazı bölgelerinde yağışlarda tarihi rekorlar kırılıyor.