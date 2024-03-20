SUZHOU, 20 Mart (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentine bağlı Wuzhong bölgesinin Jinting kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan çiftçiler görülüyor, 20 Mart 2024.
Çin'de en kaliteli çay çeşitlerinden biri olan, Suzhou kentine özgü Biluochun çayının hasat zamanı geçtiğimiz günlerde başladı. Bölgedeki çay çiftçileri, pazar talebini karşılamak üzere Biluochun çay yapraklarını toplamak ve işlemek için hummalı bir çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'de Biluochun çayının hasat zamanı başladı - Son Dakika
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de gerçekleştirdikleri operasyonda H.E, A.E. ve Ö.E'ye ait adreslerde ve araçlarda arama yaparak 47 ruhsatsız tabanca, 48 şarjör, kısa pompalı tüfek, 225 tabanca parçası, 3 tabanca üst kapağı, 3 tabanca namlusu ve mekanizma ile 23 fişek ele geçirdi. H.E, A.E. ve Ö.E. silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Ankara'da gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifade vermek üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aşut'un, İzmir'de cezaevinde bulunan bir mahkuma para göndermesiyle 'terörün finansmanına fon oluşturma' suçunu işlediği iddia edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Aşut serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan tır şoförü, kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Tır şoförünün ekiplere mukavemet göstermesi sebebiyle yaşanan arbedede bir polisin parmağı kırıldı. Polis ile tır şoförü arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasının Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye olduğunu söyledi. Olaylar sonrası tutuklanan taraftarın babası, futbolculara saldıranların ceza almadığı sürece bu ülkenin ekmeğini yememeleri gerektiğini belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili ifadeler kullandığını belirterek, korkunun ecele faydası olmadığını söyledi. Dağ, İzmir'deki ekonomik kalkınma stratejilerini anlattığı toplantıda, trafik sorununu çözmeyi ve yeni çevre yolunu İzmir'e kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bilişim, yenilenebilir enerji ve turizmi kentin ekonomik kalkınmasında stratejik alanlar olarak belirlediklerini ifade etti.
Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, Ramazan ayı kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altay, bu yıl 870 Ramazan kolisi dağıttıklarını ve başvuruların devam ettiğini belirtti. Başvuruların çoğunluğunun nakit para talepleri olduğunu ifade eden Altay, dernek olarak alışveriş çekleri ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus 100. Yıl Meydanı açılışında yaptığı konuşmada, halka hesap vermenin önemini vurguladı ve mal beyanını açıkladığını belirtti. Yavaş, kamu yöneticilerinin göreve başladığı ve bıraktığı zamanki mal varlığını açıklaması gerektiğini söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Seçer, Atatürk Büstü'nün açılışını gerçekleştirdi ve huzurevi bahçesinin peyzaj düzenlemesini inceledi.
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