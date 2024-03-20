Çin'de Biluochun çayının hasat zamanı başladı

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SUZHOU, 20 Mart (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentine bağlı Wuzhong bölgesinin Jinting kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan çiftçiler görülüyor, 20 Mart 2024.

Çin'de en kaliteli çay çeşitlerinden biri olan, Suzhou kentine özgü Biluochun çayının hasat zamanı geçtiğimiz günlerde başladı. Bölgedeki çay çiftçileri, pazar talebini karşılamak üzere Biluochun çay yapraklarını toplamak ve işlemek için hummalı bir çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)