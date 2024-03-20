Çin'de Biluochun çayının hasat zamanı başladı - Son Dakika
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Çin'de Biluochun çayının hasat zamanı başladı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentine bağlı Wuzhong bölgesinde, Jinting kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan çiftçilerin görüldüğü bir drone fotoğrafı paylaşıldı. Suzhou kentine özgü Biluochun çayının hasat zamanı geçtiğimiz günlerde başladı ve çay çiftçileri, pazar talebini karşılamak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

20.03.2024 17:01  Güncelleme: 17:05
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SUZHOU, 20 Mart (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentine bağlı Wuzhong bölgesinin Jinting kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan çiftçiler görülüyor, 20 Mart 2024.

Çin'de en kaliteli çay çeşitlerinden biri olan, Suzhou kentine özgü Biluochun çayının hasat zamanı geçtiğimiz günlerde başladı. Bölgedeki çay çiftçileri, pazar talebini karşılamak üzere Biluochun çay yapraklarını toplamak ve işlemek için hummalı bir çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Biluochun çayının hasat zamanı başladı - Son Dakika

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