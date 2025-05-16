Çin'de Cinsel İstismar Suçlularına İdam Cezası - Son Dakika
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Çin'de Cinsel İstismar Suçlularına İdam Cezası

Çin, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarından 3 kişiyi idam etti. İnfazlar caydırıcı olacak.

16.05.2025 18:32
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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan 3 kişi cuma günü idam edildi.

Söz konusu idam cezalarını onaylayan ve Çin'in en üst düzeyde mahkemesi olan Yüksek Halk Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, verilen ceza ve gerçekleştirilen infazların, Çin'in çocuklara yönelik cinsel suçları ortadan kaldırma konusundaki sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğu ve gelecekte bu tür suçların işlenmesine karşı caydırıcı olarak işlev gördüğü vurgulandı.

İdam edilenlerden birinin yasadışı bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalıştığı ifade edildi. Zhao soyadlı bu kişi ve arkadaşlarının bu eğitim kurumunda onlarca reşit olmayan öğrenciyi istismar ettiği ve yasalara aykırı olarak hapsettiği kaydedildi. Ayrıca Zhao'nun 3'ü 14 yaşın altındaki 8 kız çocuğuna defalarca cinsel saldırıda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

İdam edilenlerden bir diğerinin ise çevrimiçi bir platformu kullanarak reşit olmayan kurbanlarını kandırarak uygunsuz fotoğraf ve videolar çekip paylaşmaya zorladığı belirtildi. Bu fotoğraf ve videoları şantaj amacıyla kullanan Wang soyadlı bu kişinin 7'si 14 yaşın altında olmak üzere 9 reşit olmayan kız çocuğuna ve zihinsel engelli ergen bir kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu ifade edildi. Wang'ın işlediği suçlar arasında 10 ayrı genç kız çocuğuna ve bir genç erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar da bulunuyor.

İdam edilen üçüncü kişinin de, kurbanlarını çevrimiçi platformlarda kandırıp zorlayan ve daha önce de cinsel saldırıdan hüküm giymiş bir kişi olduğu kaydedildi. 14 yaşın altındaki 3 kız çocuğuna defalarca cinsel saldırıda bulunan Chen soyadlı bu kişinin aynı zamanda bu kız çocuklarından birinin toplu şekilde cinsel istismarını da organize ettiği belirtildi. Chen'in 14 yaşın altında iki kız çocuğuna daha taciz de bulunduğu ve gaspa karıştığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Cinsel İstismar Suçlularına İdam Cezası - Son Dakika

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