Çin'de Demiryolu Yatırımları Artıyor - Son Dakika
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Çin'de Demiryolu Yatırımları Artıyor

Çin\'de Demiryolu Yatırımları Artıyor
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2026'da demiryolu yatırımları devam edecek ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracak.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de demiryolu inşaatına yapılan yatırımların 2026 yılında artarak devam etmesiyle önemli demiryolu projelerinde istikrarlı ilerlemeler kaydedildi. Kayda değer bir itici güç etkisi yaratan bu gelişme, bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeni bir ivme kazandırdı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, demiryolu sektörüne yapılan sabit varlık yatırımları, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla toplam 440,6 milyar yuana (yaklaşık 64,92 milyar ABD doları) ulaştı.

Kısa süre önce ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Guangzhou-Zhanjiang Yüksek Hızlı Demiryolu hattı üzerindeki Foshan İstasyonu açılmış, ülkenin kuzeybatısındaki Xi'an-Ankang Yüksek Hızlı Demiryolu hattı üzerinde tam hat testi gerçekleştirilmişti.

Şirket, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını desteklemek üzere büyük demiryolu projelerini ilerletmeye ve demiryolu yatırımlarının kalitesini ve verimliliğini artırmaya devam edeceğini belirtti.

Çin, dünyanın en geniş yüksek hızlı demiryolu ağını inşa etmiş durumda. 2025 yılı sonu itibarıyla, ülkenin işletilen toplam demiryolu uzunluğu, 50.000 kilometreden fazlası yüksek hızlı demiryolu olmak üzere toplam 165.000 kilometreye ulaşmış durumda.

Ülkenin işletilen demiryolu uzunluğunun, 2030 yılına kadar yaklaşık 180.000 kilometreye ulaşmasının beklendiğini kaydeden şirket, bunun 60.000 kilometrelik kısmının yüksek hızlı demiryolundan oluşacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Demiryolu Yatırımları Artıyor - Son Dakika

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