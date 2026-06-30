Çin'de Doğu Avrupa Diyaloğu Yapıldı

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 4. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Sözcüleri Diyaloğu, 29 Haziran 2026.
4. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Sözcüleri Diyaloğu pazartesi günü Çin başkenti Beijing'de düzenlendi. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)
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