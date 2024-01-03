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İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı•
1. Donmuş kirpiklerin çeşitli görüntüleri
2. Atla devriye gezen ekibin çeşitli görüntüleri
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar sırasında devriye gezen kadın görevlilerin kirpikleri dondu.
"2000 sonrası" kadın devriye ekibinin üyeleri bakir doğada ilk kez at sırtında devriyeye çıktı. Bölgede sıcaklıklar kısa süre önce eksi 39 santigrat dereceye kadar indi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xilingol Ligi'nden bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'de donmuş kirpiklerle devriye gezen kadın polisler - Son Dakika