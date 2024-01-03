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Çin'de donmuş kirpiklerle devriye gezen kadın polisler - Son Dakika
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Çin'de donmuş kirpiklerle devriye gezen kadın polisler

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar sırasında devriye gezen kadın polislerin kirpikleri dondu. Bölgede sıcaklıklar eksi 39 santigrat dereceye kadar düştü.

Çin\'de donmuş kirpiklerle devriye gezen kadın polisler
03.01.2024 - 15:47,
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1. Donmuş kirpiklerin çeşitli görüntüleri

2. Atla devriye gezen ekibin çeşitli görüntüleri

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar sırasında devriye gezen kadın görevlilerin kirpikleri dondu.

"2000 sonrası" kadın devriye ekibinin üyeleri bakir doğada ilk kez at sırtında devriyeye çıktı. Bölgede sıcaklıklar kısa süre önce eksi 39 santigrat dereceye kadar indi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xilingol Ligi'nden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de donmuş kirpiklerle devriye gezen kadın polisler - Son Dakika
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