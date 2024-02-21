Çin'de düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Çin'de düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle acil durum ilan edildi

Çin\'de düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle acil durum ilan edildi

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Anhui, Henan ve Hubei eyaletlerinde düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle dördüncü seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi. Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu, afet önleme ve acil durum müdahalesine yardımcı olmak üzere üç eyalete çalışma ekipleri sevk etti. Dondurucu yağmur ve karın birçok bölgeyi etkilemesinin beklendiği ve Bahar Bayramı tatilinin ardından oluşan trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda afet risklerinin nispeten yüksek olduğu belirtildi. Çin'in ulusal gözlemevi, dondurucu yağmur ve kar fırtınalarının ülkenin bazı bölgelerini etkileyeceği tahminleri üzerine kar fırtınalarına karşı sarı alarm yayımladı.

21.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Salı günü Anhui, Henan ve Hubei eyaletlerinde düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle dördüncü seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi.

Bakanlığa göre Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu, afet önleme ve acil durum müdahalesine yardımcı olmak üzere üç eyalete çalışma ekipleri sevk etti.

Bakanlık, dondurucu yağmur ve karın birçok bölgeyi etkilemesinin beklendiğini ve Bahar Bayramı tatilinin ardından oluşan trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda afet risklerinin nispeten yüksek olduğunu kaydetti.

Bakanlık, ilgili bölgeleri hava durumundaki değişikliklere dikkat etmeye, farklı departmanlar arasında koordinasyonu artırmaya, kurtarma kuvvetlerini güçlendirmeye ve afet yardım çalışmaları için önceden hazırlık yapmaya çağırdı.

Çin'in ulusal gözlemevi, dondurucu yağmur ve kar fırtınalarının Salı gününden Cuma gününe kadar ülkenin bazı bölümlerini vuracağına ilişkin tahminler üzerine Salı günü kar fırtınalarına karşı sarı alarm yayımladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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