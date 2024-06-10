1. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan kentinde düzenlenen ejderha teknesi yarışının çeşitli görüntüleri
Çin'in Foshan kentinde düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Rengarenk ejderha tekneleri suyun üzerinde hızla ilerlerken, festivalin coşkulu ve neşeli atmosferi herkesi sardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Foshan bildiriyor. (XHTV).
Son Dakika › Güncel › Çin'de düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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