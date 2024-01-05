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Çin'de Elektrikli Uçağın İlk Uçuşu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin'de Elektrikli Uçağın İlk Uçuşu Gerçekleştirildi

Çin'in yerli yapım elektrikli uçağı, Zhejiang eyaletinde bulunan bir havalimanında ilk uçuşunu tamamladı. AG60E tipi uçak, tamamen metalden yapılmış, yan yana iki koltuklu, tek motorlu spor bir uçak olan AG60'ın elektrikli olarak modifiye edilmiş versiyonudur. Uçak üreticisi, bu projenin alçak irtifa ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Çin\'de Elektrikli Uçağın İlk Uçuşu Gerçekleştirildi
05.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:11
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Elektrikli uçağın kalkış ve inişinden çeşitli görüntüler

Çin'in yerli yapım elektrikli uçağı, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan bir havalimanında ilk uçuşunu tamamladı.

Çin'de yayımlanan Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Cuma günü verdiği habere göre, Çin Havacılık Endüstrisi Genel Hava Araçları Limited Şirketi tarafından geliştirilen AG60E tipi uçak, 2020 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren tamamen metalden yapılmış, yan yana iki koltuklu, tek motorlu spor bir uçak olan AG60'ın elektrikli olarak modifiye edilmiş versiyonu.

Geliştirici şirkete göre, AG60E'nin toplam uzunluğu 6,9 metre, kanat açıklığı 8,6 metre ve maksimum seyir hızı ise saatte 185 kilometre olarak tasarlandı.

Uçak üreticisi, mevcut sabit kanatlı uçağı elektrikli hale getirme projesinin faydalı bir çalışma olduğunu ve stratejik öneme sahip yükselen bir endüstri olan alçak irtifa ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhejiang'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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