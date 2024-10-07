Çin'de Eski Adalet Bakanı Yolsuzluktan İhraç edildi - Son Dakika
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Çin'de Eski Adalet Bakanı Yolsuzluktan İhraç edildi

Çin\'de Eski Adalet Bakanı Yolsuzluktan İhraç edildi

Tang Yicün, yolsuzluk suçlamasıyla Komünist Partiden ihraç edilerek yargılanmak üzere savcılığa teslim edildi.

07.10.2024 20:18
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Çin'de eski Adalet Bakanlığı görevini yürüten Tang Yicün'ün yolsuzluk suçlamasıyla Komünist Partiden ihraç edildiği bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Tang'ın eyalet yöneticiliği ve bakanlık yaptığı dönemlerde çeşitli biçimlerde rüşvet alarak görevini kötüye kullandığı belirtildi.

Tang'ın kamu gücünü kişisel kazancının aracı olarak gördüğü ifade edilen açıklamada, resmi pozisyonunu, başkalarına menfaat sağlamak üzere piyasa ve yargı süreçlerine müdahale etmek için kullandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Tang'ın partiden ihraç edildiği, kamu görevine son verildiği ve yargılanmak üzere dosyasının savcılığa teslim edildiği aktarıldı.

Komisyon, nisanda Tang'ın "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğunu duyurmuştu.

Kariyerinin 40 yılını Cıciang eyaletinde farklı düzeylerde yöneticilik yaparak geçiren 63 yaşındaki Tang, 2017'de Liaoning eyaletinde parti sekreteri yardımcısı, 2018'de aynı eyalette vali olmuştu.

Tang, 2020-2023 döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürütmesinin ardından Ciangsu eyaleti Yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlığına seçilmişti.

Yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü Adalet Bakanı

Tang, Çin'de yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü Adalet Bakanı oldu.

2005-2017 döneminde 12 yıl Adalet Bakanlığı yapan Vu Aiying, 2017'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasının ardından partiden ihraç edilmişti.

Daha sonra göreve gelen Fu Cınghua da 2022'de "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Yargı, Son Dakika

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