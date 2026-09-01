Çin'de fotovoltaik kurulu gücü 1,286 milyar kilovatla ilk kez kömürü geçti, en büyük kaynak oldu
Çin'in kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi ilk kez kömür yakıtlı elektrik kapasitesini aşarak, kurulu kapasite bakımından ülkenin en büyük elektrik üretim kaynağı haline geldi. Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, temmuz sonu itibarıyla ülkenin kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 1,286 milyar kilovata ulaştı.
BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi ilk kez kömür yakıtlı elektrik kapasitesini aşarak, kurulu kapasite bakımından ülkenin en büyük elektrik üretim kaynağı oldu.
Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi temmuz sonu itibarıyla 1,286 milyar kilovata ulaştı.
Kaynak: Xinhua
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