Çin'de Geleneksel Moda Defilesi
Liangshan Yi Özerk Bölgesi'nde 60 manken geleneksel kıyafetlerle podyumda yer aldı.
YUEXİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk Bölgesi'nde bulunan çeltik tarlası moda defilesine ev sahipliği yaptı.
Salı günü düzenlenen etkinlikte, bölgenin dört bir yanından gelen 60 manken, geleneksel etnik kıyafetler ve moda tasarımlarıyla podyumda boy gösterdi.
Kaynak: Xinhua
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