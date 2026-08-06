Çin'de Geleneksel Moda Defilesi - Son Dakika
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Çin'de Geleneksel Moda Defilesi

Çin\'de Geleneksel Moda Defilesi
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Liangshan Yi Özerk Bölgesi'nde 60 manken geleneksel kıyafetlerle podyumda yer aldı.

YUEXİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk Bölgesi'nde bulunan çeltik tarlası moda defilesine ev sahipliği yaptı.

Salı günü düzenlenen etkinlikte, bölgenin dört bir yanından gelen 60 manken, geleneksel etnik kıyafetler ve moda tasarımlarıyla podyumda boy gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Geleneksel Moda Defilesi - Son Dakika

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