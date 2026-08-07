Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti! Gözler bugün açıklanacak veride - Son Dakika
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Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti! Gözler bugün açıklanacak veride

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Orta Doğu'da gerileyen tansiyon ve düşen petrol fiyatlarının desteğiyle haftalık %5'i aşan yükseliş kaydeden altın, rekor tazeleyerek ons bazında 4.289 doları, gramda ise 6.575 TL'yi gördü. Fed'in faiz rotasına yön verecek kritik ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde değerli metalde 4.600 dolar senaryoları konuşuluyor.

Orta Doğu'da gerileyen tansiyon ve petrol fiyatlarındaki düşüşle güç depolayan altın, haftalık yüzde 5'i aşan primiyle ocak ayından bu yana en güçlü performansına imza atıyor. Rekor tazeleyen değerli metalde tüm gözler, Fed’in faiz rotasını çizecek ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ONS VE GRAM ALTINDA YENİ ZİRVELER

Küresel piyasalarda yükseliş ivmesini sürdüren spot altın, haftalık bazda yüzde 5'ten fazla değer kazanarak tarihi seviyeleri test etti.

  • Ons Altın: Sabah seansında TSİ 09.23’te 4 bin 289 dolar seviyesine kadar tırmandı.
  • Gram Altın: Ons tarafındaki güçlü rallinin etkisiyle serbest piyasada 6 bin 575 liraya yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN ARKASINDA NE VAR?

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Orta Doğu’da barışa dair artan umutların enflasyon beklentilerini gerilettiğini ve bu durumun altının 4.000 dolar bandındaki sıkışmayı kırarak yukarı yönlü ivme kazanmasını sağladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları ve ham petrol fiyatlarındaki geri çekilme, küresel enflasyon endişelerini yatıştırdı. Faiz getirisi bulunmayan altın, merkez bankalarının faiz artış baskısının hafiflemesiyle yatırımcılar için yeniden ana cazibe merkezi haline geldi.

PİYASALAR SAAT 15.30’A KİLİTLENDİ

Yatırımcıların odağı, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından TSİ 15.30’da açıklanacak olan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Analist Matt Simpson, verinin kısa vadeli dalgalanmalar yaratabileceğini ancak genel yönün yukarı olduğunu belirterek, "4.000 dolar seviyesi sağlam bir destek olduğunu kanıtladı. Piyasadaki net mesaj; altının 4.600 dolar hedefine doğru rallisini sürdürmek istediğidir" değerlendirmesinde bulundu.

FED’İN FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

CME FedWatch verilerine göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artırma olasılığı bir hafta önceki yüzde 63 seviyesinden yüzde 55’e geriledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise faizlerin kademeli ve erken artırılmasının ileride yaşanabilecek şokları engelleyeceğini savunarak faiz artışını desteklediğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Piyasalardaki pozitif hava diğer değerli metallere de yansıdı:

  • Spot Gümüş: Yüzde 0,8 artışla ons başına 61,96 dolara yükseldi.
  • Platin: Yüzde 0,4 primle 1.735,71 dolara çıktı.
  • Paladyum: Yüzde 0,3 sınırlı kayıpla 1.367,06 dolara geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Tansiyon, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti! Gözler bugün açıklanacak veride - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    Altun gördüğü zirveyi asla unutmaz 0 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    bizde aşağıdan alır yukarıdan satarız kral 0 0 Yanıtla
  • null null:
    yukarı aşağı gider gelir,yıl sonuna kadar 0 0 Yanıtla
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