Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı - Son Dakika
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Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı

Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı
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Bölgesel güvenlik ve diplomaside kritik bir adım atan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bugün Cidde'de üçlü ortak savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Güvenlik kaynakları tarafından doğrulanan anlaşma için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a hareket etti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; Ankara, Riyad ve İslamabad hattında yürütülen temaslar bugün stratejik bir imzayla taçlanıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üst düzey katılımlarıyla Cidde'de gerçekleştirilecek zirvede, ortak savunma anlaşmasının resmen hayata geçirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik görüşmelere bizzat katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareket etmişti.

KÜRESEL KRİZLERDE AKTİF DİPLOMASİ

İmzalanacak olan bu güçlü savunma paktı, ittifaka taraf olan ülkelerin son dönemde bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği kritik rollerin ardından geliyor. Anlaşmanın mimarlarından Pakistan, ABD-İran savaşını sonlandırmak amacıyla aktif arabuluculuk faaliyetleri yürütürken; Türkiye ise Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve çatışmaların durdurulması için diplomatik arenada yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü.

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İKİLİ PLAN ÜÇLÜ İTTİFAKA DÖNÜŞTÜ

Bölgedeki savunma iş birliklerine yönelik adımlar daha önce de gündeme gelmişti. Pakistan ve Suudi Arabistan makamları, yakın geçmişte yaptıkları bir açıklamayla 2025 yılında kendi aralarında ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye'nin de masaya dahil olmasıyla birlikte bu plan genişleyerek üçlü ve çok daha güçlü bir savunma ittifakına dönüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • muhammed soğuk muhammed soğuk:
    Cemal Kaşıkcı davası ne oldu? 6 24 Yanıtla
    mertce mertce :
    söylemler gelir geçer ki ama as olan konjoktör, asla vermem dediği peder brunson için, şuan iyi ki vermişiz diyoruz. darbeci sisi dedi, çok yakında sisili mısır en yakın müttefikimiz olacak. konjöktör onu gerektiriyor 1 0
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    allahına gurban reis baba 17 7 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    abd nin kendilerine biçtikleri rolü oynuyorlar. 4 18 Yanıtla
  • Cemal Sulak Cemal Sulak:
    Doğru bir adıım oldu, başka ülkelerin de katılımı sağlanarak caydırıcılığı artırılmalıdır. Bölgemizde devam eden gerilim ve savaşlar Haçlı seferlerinin devamıdır 12 2 Yanıtla
  • Feridun Katar Feridun Katar:
    Yani irana suudi arabistana saldırınca türkiye iranlamı savaşacak 1 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı - Son Dakika
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