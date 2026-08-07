Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; Ankara, Riyad ve İslamabad hattında yürütülen temaslar bugün stratejik bir imzayla taçlanıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üst düzey katılımlarıyla Cidde'de gerçekleştirilecek zirvede, ortak savunma anlaşmasının resmen hayata geçirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik görüşmelere bizzat katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareket etmişti.

KÜRESEL KRİZLERDE AKTİF DİPLOMASİ

İmzalanacak olan bu güçlü savunma paktı, ittifaka taraf olan ülkelerin son dönemde bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği kritik rollerin ardından geliyor. Anlaşmanın mimarlarından Pakistan, ABD-İran savaşını sonlandırmak amacıyla aktif arabuluculuk faaliyetleri yürütürken; Türkiye ise Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve çatışmaların durdurulması için diplomatik arenada yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü.

İKİLİ PLAN ÜÇLÜ İTTİFAKA DÖNÜŞTÜ

Bölgedeki savunma iş birliklerine yönelik adımlar daha önce de gündeme gelmişti. Pakistan ve Suudi Arabistan makamları, yakın geçmişte yaptıkları bir açıklamayla 2025 yılında kendi aralarında ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye'nin de masaya dahil olmasıyla birlikte bu plan genişleyerek üçlü ve çok daha güçlü bir savunma ittifakına dönüştü.