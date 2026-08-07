Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

SONAR Araştırma, seçmenin nabzını tuttuğu "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırmasının çarpıcı sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, kuruluşunun üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen Yeni Parti, kararsızlar dağıtılmadan önce %24,1, dağıtıldıktan sonra ise %34,3 oy oranına ulaşarak birinci parti konumuna yükseldi. AK Parti ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra %30,2 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

CHP VE MHP'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Anketin en çok konuşulacak detaylarından biri ise ana muhalefet partisi CHP ile Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin yaşadığı sert düşüş oldu. Her iki parti de kararsızlar dağıtıldıktan sonra bile ancak yüzde 5 bandında tutunabilirken, oy oranlarının birbirine bu denli yakın olması siyasi kulislerde şok etkisi yarattı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları

YENİ PARTİ: Yüzde 34,3

AK PARTİ: Yüzde 30,2

DEM PARTİ: Yüzde 8,5

İYİ PARTİ: Yüzde 7,0

MHP: Yüzde 5,1

CHP: Yüzde 5,0

ANAHTAR PARTİ: Yüzde 2,6

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 2,3

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 1,6

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Yüzde 1,3

DİĞER: Yüzde 2,1

SEÇMENİN BÜYÜK BİR KISMI KARARSIZ VE TEPKİLİ

Araştırmanın "Kararsızlar dağıtılmadan önceki" ham verileri, seçmen tabanındaki apolitikleşme ve tepki eğilimini de gözler önüne serdi. Oy kullanmayacaklarını ve kararsız olduklarını belirten seçmenlerin toplam oranının %30'a yaklaşması dikkat çekti:

Kararsızım: %13,5

Sandığa Gitmem: %7,7

Fikri Yok/ Cevap Yok: %5,9

Geçersiz Oy Kullanırım: %2,7

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINDA ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

Ankette katılımcılara açık uçlu olarak yöneltilen “Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusunun yanıtları da paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet adaylarına ciddi bir fark atarak ilk sırada yer aldı. CHP'nin olası adayları Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın oylarının birbirine çok yakın çıkması ise muhalefet cephesindeki adaylık yarışının kızışacağını gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Tercih Sıralaması: