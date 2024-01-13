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Çin'de Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nden 8,54 milyar metreküp su aktarıldı - Son Dakika
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Çin'de Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nden 8,54 milyar metreküp su aktarıldı

Çin'de açıklanan resmi verilere göre, Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin doğu ve orta güzergahlarından 8,54 milyar metreküp su aktarıldı. Proje bugüne kadar 68 milyar metreküpten fazla su transfer ederek 176 milyondan fazla kişiye fayda sağladı.

Çin\'de Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi\'nden 8,54 milyar metreküp su aktarıldı
13.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:57
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BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin doğu ve orta güzergahlarından 8,54 milyar metreküp su aktarıldı.

Çin Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Limited Şirketi Başkanı Jiang Xuguang, iki güzergahın su kalitesinin yıl boyunca istikrarlı bir şekilde standarda ulaştığını belirterek, bu yıl için iki güzergahın su derivasyonu görevinin başladığını sözlerine ekledi.

Ülkenin Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin üç rotası bulunuyor. Bunlardan en öne çıkanı olan orta rota, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Danjiangkou Rezervuarı'ndan başlayıp Henan ve Hebei üzerinden geçerek Beijing ve Tianjin'e ulaşıyor.

Doğu rotası, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinden Tianjin ve Shandong gibi bölgelere su taşıyor. Batı güzergahı ise henüz planlama aşamasında.

Jiang, 2024 yılının, iki güzergahın kapsamlı bir şekilde işletilmesinin 10. yıldönümü olduğunu söyledi. Şirket, mega projenin güvenliğini, su tedarikini ve su kalitesini sağlamak için su transfer sürecinin yönetimini güçlendirecek.

Proje bugüne kadar 68 milyar metreküpten fazla su transfer ederek 176 milyondan fazla kişiye fayda sağladı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nden 8,54 milyar metreküp su aktarıldı - Son Dakika
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