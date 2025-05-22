Çin'de Heyelan: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

DAFANG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentine bağlı Qingyang köyünde meydana gelen heyelan sonrası kurtarma çalışmaları yürüten personel görülüyor, 22 Mayıs 2025.
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yönetimden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Bijie şehrine bağlı Changshi kasabasında 2 kişi, Guowa kasabasında ise 19 kişi aynı gün gerçekleşen toprak kaymaları nedeniyle mahsur kaldı. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)
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