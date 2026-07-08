Çin'de Heyelan: 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Heyelan: 21 Kişi Hayatını Kaybetti

08.07.2026 08:27
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Gansu'daki heyelanda 21 kişi öldü, 7 yaralı, 5 kişi kurtarıldı; arama çalışmaları sona erdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Nanhe bölgesinde dün meydana gelen heyelanda 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre yetkililer, Nanhe'de dün meydana gelen ve 33 kişinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toprak altında kalanlardan 21'inin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 7 kişinin hafif yaralandığını ve 5 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Yetkililer ayrıca, arama kurtarma çalışmalarının da sonlandırıldığını aktardı.

Dün meydana gelen heyelanda 33 kişi toprak altında kalmış, afetten etkilenen köy sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Gansu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Heyelan: 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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