Çin'de fabrika faaliyetleri ılımlı bir seyir izlerken, hizmet faaliyetleri sabit kaldı - Son Dakika
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Çin'de fabrika faaliyetleri ılımlı bir seyir izlerken, hizmet faaliyetleri sabit kaldı

Çin\'de fabrika faaliyetleri ılımlı bir seyir izlerken, hizmet faaliyetleri sabit kaldı

Çin'de fabrika faaliyetleri Mayıs ayında bir önceki ayın yüksek karşılaştırmalı baz etkisiyle ılımlı bir seyir izlerken, hizmet faaliyetleri ise sabit kaldı. Ülkenin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında 50,4 iken, Mayıs ayında 49,5 olarak gerçekleşti. İmalat sektöründeki hızlı genişleme ve etkin talep eksikliği nedeniyle PMI endeksindeki düşüş yüksek karşılaştırmalı baz etkisiyle ilişkilendirildi. Üretim alt endeksi 50,8, iş beklentileri alt endeksi ise 54,3 olarak gerçekleşti. İmalat dışı satın alma yöneticileri endeksi ise Mayıs ayında 51,1 seviyesinde gerçekleşerek, genişleme ile daralma arasındaki eşiği gösteren 50 çıtasının üzerinde kaldı.

31.05.2024 15:22
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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de fabrika faaliyetleri Mayıs ayında bir önceki ayın yüksek karşılaştırmalı baz etkisiyle ılımlı bir seyir izlerken, hizmet faaliyetleri ise sabit kaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre, ülkenin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında 50,4 iken, Mayıs ayında 49,5 olarak gerçekleşti.

NBS kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, "Çin'in toplam ekonomik üretimi genişlemeye devam ederken, işletmelerin üretim ve işletme faaliyetleri toparlanma ivmesini korudu" dedi.

Zhao, Mayıs ayında PMI endeksindeki düşüşü, bir önceki ay imalat sektöründeki hızlı genişleme ve etkin talep eksikliğinin bir sonucu olan yüksek karşılaştırmalı baz etkisiyle ilişkilendirdi.

NBS'ye göre üretim alt endeksi 50,8, iş beklentileri alt endeksi ise 54,3 olarak gerçekleşti.

Ülkenin imalat sektörünü destekleme çabaları devam ederken, sanayi sektörü Nisan 2024'te sürdürülebilir iyileşmeye işaret eden keskin kar toparlanması sayesinde daha güçlü bir büyüme ivmesi kaydetti.

NBS'ye göre ülkenin büyük sanayi firmalarının karları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak, bir önceki ay kaydedilen yüzde 3,5'lik düşüşü tersine çevirdi. Benzer bir dönüşle, bu tür işletmelerin gelir artışı da Mart ayındaki yüzde 1,2'lik düşüşe kıyasla geçen ay yüzde 3,3'lük bir genişleme sergiledi.

Cuma günü açıklanan veriler ayrıca imalat dışı satın alma yöneticileri endeksinin Mayıs ayında 51,1 seviyesinde gerçekleşerek, Nisan ayındaki 51,2'den hafif düşüş sergilediğini ve genişleme ile daralma arasındaki eşiği gösteren 50 çıtasının üzerinde kaldığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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