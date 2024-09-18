Çin'de Japon Çocuk Bıçaklı Saldırıya Uğradı

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Çin'in güneyindeki Guandon eyaletinde Japon vatandaşı bir ilkokul çocuğunun bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Şıncın şehrindeki Japon ilkokuluna giden bir erkek öğrenci, bıçaklı saldırgan tarafından yaralandı.

Japon Hükümet Sözcüsü Hiroşi Moriya, saldırganın yerel otoritelerce gözaltına alındığını aktarırken, çocuğun kimliği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Çinli yetkilerden olaya ilişkin bilgi ve detayları paylaşmalarını talep ettiklerini ifade eden Sözcü Hiroşi, Japonya'nın Şıncın Başkonsolosluğundan bir ekibi bilgi edinmek ve gerekli desteği sağlamak üzere olay mahalline yönlendirdiklerini belirtti.

Hiroşi, yetkililerden Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını ve bu tür olayların tekrarlanmasının önlenmesini istediklerini kaydetti.

Çin'de 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde Japon vatandaşı anne ve çocuğu okul servisi beklerken bıçaklı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk geldi

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümünü olan 18 Eylül'e denk gelmesi, nefret suçu şüphesini artırıyor.

Söz konusu olayda, Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya bölgesinde işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu, bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.