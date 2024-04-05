Çin'de Karayolu ve Su Yolu Yük Hacmi Arttı

Gazze'de İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 33.000'i aştı

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında son 24 saat içinde 62 Filistinli öldü, 91 Filistinli yaralandı. Böylece, geçen yıl Ekim ayında başlayan saldırılarda toplam ölü sayısı 33.037'ye, yaralı sayısı ise 75.668'e yükseldi. Gazze'deki çocuklar ise kötüleşen sağlık koşulları, psikolojik koşullar ve gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor.