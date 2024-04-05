Çin'de Karayolu ve Su Yolu Yük Hacmi Arttı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 2024'ün ilk iki ayında karayolu ve su yolu yük hacminde istikrarlı artış kaydedildi.
Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede söz konusu dönemde karayoluyla taşınan kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artarak yaklaşık 5,45 milyar tona ulaştı.
Çin'de su yollarında taşınan kargo hacmiyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak yaklaşık 1,4 milyar tona yükseldi.
Ocak-Şubat döneminde karayolu kargosunda geçen yılın aynı döneminde göre en keskin artış Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde görülürken, ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaleti ise su yolu kargosundaki en büyük artışı kaydederek zirveye oturdu.
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