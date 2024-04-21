Çin\'de Gaoyou şehrinde 100\'den fazla ördek yumurtası işleme tesisi bulunuyor

Yozgat'ta Sorgun Gençlik Derneği tarafından düzenlenen proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan gençler kente geldi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan 12 genç Yozgat'a geldi. Gençler, Yozgatlı gençlerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek, spor, sağlıklı yaşam, çevre ve kanser konularında farkındalık çalışmaları yapıyor. Proje sayesinde Sorgun Gençlik Derneği, Avrupa'ya 500'den fazla genç göndermiş ve 400'den fazla genç getirmiştir.