Çin'de Qiantong Fener Festivali Geçit Töreni düzenlendi - Son Dakika
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Çin'de Qiantong Fener Festivali Geçit Töreni düzenlendi

Çin\'de Qiantong Fener Festivali Geçit Töreni düzenlendi

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ninghai ilçesine bağlı Qiantong kasabası sakinleri, atalarını anmak için Qiantong Fener Festivali Geçit Töreni düzenledi. Tören, 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

24.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:53
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NİNGBO, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ninghai ilçesine bağlı Qiantong kasabası sakinleri, atalarını anmak için geçit töreni düzenledi. Qiantong Fener Festivali Geçit Töreni 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Qiantong Fener Festivali Geçit Töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Qiantong Fener Festivali Geçit Töreni düzenlendi - Son Dakika
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