Çin\'de Rekor Sıcaklıklar ve Sel Sezonu

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İklim Merkezi, ülkede sel sezonunun başından bu yana rekor düzeyde sıcaklıklar kaydedildiğini, sıcak hava dalgalarının normalden erken başlayıp daha uzun sürdüğünü bildirdi.

Sel sezonunun başlangıcından bu yana ülke genelinde ortalama sıcak gün sayısı 8,5'e ulaşarak aynı dönem için şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Ulusal İklim Merkezi Başkan Yardımcısı Jia Xiaolong çarşamba günkü basın toplantısında ortalama sıcaklığın kayıtlardaki ikinci en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Ülke genelindeki 45 ulusal meteoroloji istasyonu rekor düzeyde günlük sıcaklıklar kaydederken, Shaanxi eyaletine bağlı Xingping kentinde sıcaklık 43,1 santigrat dereceye ulaştı.

Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi ve Çin Meteoroloji İdaresi, tarihte ilk kez 2 Temmuz'da ortaklaşa yüksek sıcaklığa bağlı sağlık riski uyarısı yayımladı.

İklim değişikliğine uyum sağlamayı öncelik haline getiren Çin, 2024 yılında iklim kaynaklı sağlık risklerine yönelik erken uyarı sistemleri oluşturmayı hedefleyen ulusal bir plan yayımlamıştı.