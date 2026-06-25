Çin\'de Sağlıkta Yapay Zeka Fuarı

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın Sağlıklı Yaşam Sergi Alanı'nda sergilenen ürünler, sağlık alanında yapay zekanın tanıdan üretim ve tüketime kadar tüm zincir boyunca nasıl entegre edildiğini ortaya koyuyor.
Bilimsel ve teknolojik inovasyon ile halk sağlığının entegre gelişimine yönelik kapsamlı bir deneyim de sunan fuar 26 Haziran tarihine kadar açık kalacak.
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