Çin'de Sel Faciası: 1 Ölü, 9 Kayıp

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir kamyonetin selde nehre sürüklenmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, bölgeye bağlı Huanciang Maonan Özerk ilçesinin, Luoyan kasabasında sel sularının kapladığı köprüden geçmeye çalışan kamyonet nehre sürüklendi.
Kamyonetteki 15 kişiden 5'i kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 9 kişi halen bulunamadı.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığına bağlı Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.
Kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
