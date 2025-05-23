NANNİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde dağlık alanda meydana gelen sel ve toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybettiği kesinleşirken, 5 kişiye ise ulaşılamıyor.
Yerel yetkililer, olayın cuma sabahı erken saatlerde Guilin kentinin Longsheng ilçesine bağlı Sanshe köyünde meydana geldiğini belirtti. Olayın hemen ardından 300'den fazla kurtarma görevlisinin katılımıyla arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, toprak kaymasında 10 evin hasar gördüğünü ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Sel ve Toprak Kayması: 3 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?