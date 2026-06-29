Çin'de Seller İçin Acil Durum İlanı

Çin'in güneyinde mevsimsel cephe yağışlarının etkisi altındaki 3 eyalette yoğun sağanağın yol açabileceği seller nedeniyle acil durum ilan edildi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Anhui ve Ciangşi ile güneyindeki Guicou eyaletlerinin 3 Temmuz'a dek mevsimsel cephe yağışlarının etkisi altında olacağı belirtildi.

Uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına, dağlık bölgelerde çamur akıntılarına, toprak kaymalarına ve şehirlerde kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezinin 3 eyalette 4. seviye sel acil durumu ilan ettiği bildirildi.

Açıklamada, yaz tatilinin yaklaşması nedeniyle nehir turizmi faaliyetlerinin artacak olmasının sel kontrol durumunu daha fazla güçleştirebileceğine işaret edilerek, yerel yönetimlerden nehirlerdeki sel koruma tedbirlerini artırmaları ve acil durum yardımı hazırlıklarını yapmaları istendi.

Çin'in 4 aşamalı acil durum sisteminde 4. seviye en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor.