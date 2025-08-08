Çin'de Şiddetli Yağışlar 10 Ölü, 33 Kayıp - Son Dakika
Çin'de Şiddetli Yağışlar 10 Ölü, 33 Kayıp

08.08.2025 13:51
Gansu eyaletinde ani seller ve toprak kaymaları sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayıp.

Çin'de iki gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani seller ve toprak kaymaları sonucunda 10 kişinin öldüğü, 33 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve heyelanlara neden oldu.

Yaşanan afetlerde 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden haber alınamıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bölgede tam kapsamlı kurtarma ve sel önleme çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Ayrıca, şiddetli sağanak bazı bölgelerde elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini devre dışı kalmasına yol açtı.

Kaynak: AA

