Çin'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Sel Kontrol ve Kurtarma Önlemleri Artırılıyor

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MEİZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- 9 Haziran'dan bu yana Çin'in güneyindeki birçok bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle yerel yetkililer afet hasarını azaltmak için sel kontrol ve kurtarma önlemlerini artırmaya çalışıyor.

Çin'in doğusu ve güneyinin pek çok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle can kayıpları yaşandı, ekinler zarar gördü ve yollar kapandı. Yerel yetkililer aşırı hava koşullarının etkisini en aza indirmek için acil müdahale seviyelerini yükseltti.