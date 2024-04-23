Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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GUANGZHOU, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shaoguan şehrine bağlı Jiangwan kasabasında çalışan itfaiyeciler, 22 Nisan 2024.

Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre son günlerde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin birçok bölgesini vuran şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de kayboldu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 25.800 kişi acilen tahliye edilirken, şu ana kadar 110.000 kişi de başka bölgelere yerleştirildi.(Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)