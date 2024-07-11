Çin'in güneybatısında bulunan Çongçing şehrinde yaşanan şiddetli yağış sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yerel yetkililer, yaptıkları açıklamada, Çongçing'in 254,6 milimetre yağış aldığını bildirdi.
Yetkililer, bu sayının şehir için rekor seviyede olduğunu belirterek, 4 kişinin şiddetli yağışların yol açtığı "jeolojik felaketler" nedeniyle öldüğünü, 2 kişinin de boğularak yaşamını yitirdiğini aktardı.
Öte yandan yetkililer, dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bölgedeki 15 nehirde su seviyesinin arttığına ve alarm seviyesine ulaştığına dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?