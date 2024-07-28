Çin'de Şiddetli Yağışların Tetiklediği Heyelan Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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CHANGSHA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletindeki Hengyang kentine bağlı Yuelin köyünde şiddetli yağışların tetiklediği heyelan nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre Pazar günü saat 08.00 sularında meydana gelen heyelan, köydeki bir evin kısmen yıkılmasına neden oldu. Olayda 18 kişi toprak altında kaldı.

Kurtarma ekipleri Pazar günü saat 11.30 itibarıyla 11'i ölü ve 6'sı yaralı olmak üzere toplam 17 kişiye ulaştı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.