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Çin'de solunum yolu hastalıklarında düşüş devam ediyor - Son Dakika
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Çin'de solunum yolu hastalıklarında düşüş devam ediyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, solunum yolu hastalıkları teşhis ve tedavisi alan kişi sayısının düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı. Bu yılki en yüksek rakama kıyasla yüzde 30 düşüş yaşandığı belirtildi.

Çin\'de solunum yolu hastalıklarında düşüş devam ediyor
25.12.2023 - 10:27,
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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'de solunum yolu hastalıkları tanısı konan ve bu hastalıklar nedeniyle tedavi gören kişi sayısında ülke genelinde düşüş eğilimi devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, 22 Aralık'ta sona eren haftada ikinci seviye ve üzeri sağlık kurumlarında solunum yolu hastalıkları teşhis ve tedavisi alan kişi sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 8,2 azalarak, bu yılki en yüksek rakama kıyasla yüzde 30 düşüş sergilediğini söyledi.

Bu yıl sonbahar ve kış aylarında artış gösteren temel sağlık hizmetleri talebinin karşılanmasında birinci seviye halk sağlığı kurumları kritik rol oynadı.

Komisyon yetkilisi Fu Wei, "Birinci seviye halk sağlığı kurumlarında solunum yolu hastalıkları teşhisi konan ve tedavi alan kişi sayısı yatay seyrederken, son izleme verilerinde bir azalma eğilimi görüldü" ifadelerini kullandı.

Fu, 26 Kasım'dan itibaren ülkede solunum yolu hastalıklarından muzdarip kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının birinci seviye halk sağlığı kurumlarında tedavi gördüğünü kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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