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Çin'de Temiz Enerji Üreten Proje Devreye Alındı - Son Dakika
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Çin'de Temiz Enerji Üreten Proje Devreye Alındı

Çin'in Tianjin Belediyesi'ne bağlı Binhai Yeni Bölgesi'nde temiz enerji üreten 500 kilovoltluk bir enerji iletim ve dönüşüm projesi şebekeye bağlanarak enerji üretmeye başladı. Bölgedeki toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2,977 milyon kilovata ulaştı.

Çin\'de Temiz Enerji Üreten Proje Devreye Alındı
27.12.2023 - 15:27,
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TİANJİN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ne bağlı Binhai Yeni Bölgesi'nde temiz enerji üreten 500 kilovoltluk bir enerji iletim ve dönüşüm projesi geçtiğimiz günlerde şebekeye bağlanarak enerji üretmeye başladı. Bu hamle, eko-şehir için yeni bir gelişim aşaması anlamına geliyor.

Şu anda bölgedeki toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2,977 milyon kilovata ulaştı. Bunun 2,938 milyon kilovatlık kısmı rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerjiden, 39.000 kilovatlık kısmı ise biyokütle enerjisinden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de Temiz Enerji Üreten Proje Devreye Alındı - Son Dakika
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