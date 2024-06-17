Çin'de Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Vu Yingcie hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Vu Yingcie hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu, Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Vu Yingcie hakkında yolsuzluk soruşturması başlattığını açıkladı. 67 yaşındaki Vu, 47 yıllık kariyerinin büyük bir kısmını Tibet'te yöneticilik yaparak geçirmiş ve 2021'den bu yana Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nde görev yapmaktadır. Bu soruşturma, Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu tarafından soruşturulan bakan düzeyindeki 18'inci yetkili olmuştur.

17.06.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de 2016-2021 yıllarında Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Vu Yingcie hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Vu'nun "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerinin 47 yılını Tibet'te farklı düzeylerde yöneticilik yaparak geçiren 67 yaşındaki Vu, 2021'den bu yana Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesinde görev yapıyor.

Yolsuzluk soruşturması geçiren bakan düzeyindeki 18'nci yetkili

Vu, Çin Komünist Partisinin 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongre'nin ardından göreve başlayan Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun soruşturduğu bakan düzeyindeki 18'inci yetkili oldu.

Komisyon, bu dönemde aralarında eski Şaanşi Eyaleti Parti Sekreteri Han Yong, eski Şanhay Şehri Yerel Halk Kongresi Başkanı Dong Yunhu, eski Spor Bakanı Tang Yicun ve eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı Tang Rıncien'ın olduğu yetkililer hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.

Kaynak: AA

İnceleme, Tibet, Çin, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Vu Yingcie hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:43:21. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Vu Yingcie hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement